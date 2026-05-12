eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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12.05.2026 12:14:28
EBay Rejects GameStop’s $55 Billion Takeover Bid
The online marketplace called the cash-and-stock proposal “neither credible nor attractive."Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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