eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
12.05.2026 09:00:00
eBay Rejects Unsolicited Proposal from GameStop
eBay Inc. today announced that, following a thorough review with the support of its financial and legal advisors, the company's Board of Directors has determined to reject GameStop's unsolicited, non-binding acquisition proposal.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eBay Inc.
Analysen zu eBay Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|81 375,00
|2,01%
|eBay Inc.
|96,52
|2,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.