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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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12.05.2026 17:42:00
EBay unbans Ryan Cohen as it rejects GameStop’s takeover attempt
The e-commerce company had permanently banned Cohen’s eBay account, which included GameStock merch and other items listed for as much as $14,000.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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