VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|
14.10.2025 18:34:23
Einladung – Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2025
|
VAT Group AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Die VAT lädt Sie herzlich zur Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2025 ein.
Urs Gantner, CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden einen Überblick über die Geschäftsbedingungen im dritten Quartal 2025 präsentieren und ein Update zu den Erwartungen für den Rest des Jahres geben. Im Anschluss an die formellen Ausführungen gibt es eine Frage-und-Antwort-Runde.
Datum: Donnerstag, 16. Oktober 2025
Zeit: 10.00 Uhr MESZ
Teilnehmende werden gebeten, sich hier im Voraus zu registrieren. Sie erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.
Teilnehmende, die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:
Bitte rufen Sie 5 bis 10 Minuten vor der Telefonkonferenz an.
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ca. zwei Stunden nach der Veranstaltung in der IR-Sektion der VAT-Website verfügbar sein.
Mit freundlichen Grüssen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VAT Group AG
|Seelistrasse 1
|9469 Haag
|Schweiz
|Telefon:
|+41 81 771 61 61
|Fax:
|+41 81 771 48 30
|E-Mail:
|reception@vat.ch
|Internet:
|www.vatvalve.com
|ISIN:
|CH0311864901
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2212952
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2212952 14.10.2025 CET/CEST
