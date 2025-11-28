Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Am Freitagmorgen geht es für den SLI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,06 Prozent auf 2 078,13 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 2 075,32 Zählern und damit 0,071 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 076,80 Punkte).

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 075,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 078,52 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,57 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 2 018,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der SLI einen Stand von 2 014,23 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.11.2024, den Stand von 1 930,79 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,15 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 1,22 Prozent auf 8,30 CHF), Sika (+ 0,98 Prozent auf 159,60 CHF), VAT (+ 0,94 Prozent auf 354,60 CHF), Adecco SA (+ 0,91 Prozent auf 22,28 CHF) und SGS SA (+ 0,68 Prozent auf 91,28 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swatch (I) (-1,25 Prozent auf 162,60 CHF), Swisscom (-0,51 Prozent auf 580,50 CHF), Nestlé (-0,49 Prozent auf 79,53 CHF), Alcon (-0,31 Prozent auf 63,74 CHF) und Sonova (-0,25 Prozent auf 200,70 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 379 844 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 266,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

