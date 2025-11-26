Swiss Re Aktie
Börse Zürich: SLI am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone
Am Mittwoch geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,46 Prozent auf 2 072,01 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,183 Prozent auf 2 066,22 Punkte an der Kurstafel, nach 2 062,45 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 073,36 Punkte, das Tagestief hingegen 2 060,90 Zähler.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,27 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der SLI bei 2 047,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, stand der SLI noch bei 2 009,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der SLI auf 1 919,98 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 7,83 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,88 Prozent auf 347,90 CHF), Temenos (+ 2,20 Prozent auf 71,85 CHF), ams-OSRAM (+ 1,81 Prozent auf 7,90 CHF), UBS (+ 1,65 Prozent auf 30,75 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 56,64 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Adecco SA (-9,23 Prozent auf 22,42 CHF), Straumann (-3,55 Prozent auf 93,40 CHF), Roche (-0,70 Prozent auf 311,40 CHF), Nestlé (-0,48 Prozent auf 79,55 CHF) und Givaudan (-0,30 Prozent auf 3 323,00 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 409 572 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,354 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,04 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
