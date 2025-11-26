SLI aktuell: SLI in Grün

Am Mittwoch tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,34 Prozent fester bei 2 069,56 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,183 Prozent stärker bei 2 066,22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 062,45 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 060,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 071,24 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, lag der SLI bei 2 009,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der SLI noch bei 1 919,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 7,70 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,82 Prozent auf 341,00 CHF), Alcon (+ 1,35 Prozent auf 64,40 CHF), Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 140,20 CHF), UBS (+ 0,93 Prozent auf 30,53 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,90 Prozent auf 56,26 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Adecco SA (-8,10 Prozent auf 22,70 CHF), Straumann (-3,30 Prozent auf 93,64 CHF), Givaudan (-0,63 Prozent auf 3 312,00 CHF), Holcim (-0,35 Prozent auf 74,32 CHF) und Nestlé (-0,34 Prozent auf 79,66 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 746 178 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 265,354 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,04 erwartet. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

