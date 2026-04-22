Elbit Systems Aktie
WKN: 904218 / ISIN: IL0010811243
22.04.2026 15:28:16
Elbit Systems Wins $200 Mln Airborne Munitions Contracts From Israel MOD
(RTTNews) - Elbit Systems Ltd. (ESLT), a defense technology company, on Wednesday, announced that it has been awarded multiple contracts worth approximately $200 million to supply advanced airborne munitions to the Israel Ministry of Defense.
The company said the contracts were awarded during Operation Roaring Lion.
Elbit added that the contracts underscore its capabilities in air-launched weapon systems and reflect its ongoing partnership with the Israel Ministry of Defense.
In the pre-market trading, Elbit Systems is 1.10% higher at $874.99 on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elbit Systems Ltd.
18.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
17.03.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
17.03.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
17.03.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
17.03.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
16.03.26
|Ausblick: Elbit Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
06.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
06.03.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)