NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags fester

Der NASDAQ Composite befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,03 Prozent stärker bei 27 073,58 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,355 Prozent fester bei 26 892,80 Punkten, nach 26 797,54 Punkten am Vortag.

Bei 26 885,35 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27 108,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0,512 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26 402,42 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 213,72 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 22 660,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,52 Prozent aufwärts. Bei 27 288,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell United Therapeutics (+ 9,53 Prozent auf 527,33 USD), FormFactor (+ 9,36 Prozent auf 149,00 USD), NetScout Systems (+ 5,26 Prozent auf 41,05 USD), Nice Systems (+ 5,23 Prozent auf 112,40 USD) und BlackBerry (+ 4,69 Prozent auf 9,13 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-3,35 Prozent auf 15,01 USD), CIENA (-2,92 Prozent auf 344,55 USD), US Global Investors (-2,75 Prozent auf 2,83 USD), Amkor Technology (-2,68 Prozent auf 52,69 USD) und Elbit Systems (-2,54 Prozent auf 685,51 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 446 193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,859 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at