Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
18.11.2025 13:45:00
Elektroauto Renault Trafic E-Tech: Erster Renault mit 800-Volt-Batterietechnik
Im Transporter Trafic E-Tech kommt Renaults 800-Volt-Architektur ab Ende 2026 erstmals auf die Straße. Premiere ist am 18. November auf der Messe Solutrans.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
