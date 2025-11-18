Renault Aktie

Renault

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

18.11.2025 13:45:00

Elektroauto Renault Trafic E-Tech: Erster Renault mit 800-Volt-Batterietechnik

Im Transporter Trafic E-Tech kommt Renaults 800-Volt-Architektur ab Ende 2026 erstmals auf die Straße. Premiere ist am 18. November auf der Messe Solutrans.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
