Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bayer-Aktien nach der jüngsten Korrektur mit einem unveränderten Kursziel von 62 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Kursrückschlag seit der richterlichen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei auf Gewinnmitnahmen Richtung Jahresende zurückzuführen, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Das KI-Thema zeige erste Alterserscheinungen, was wieder zu mehr Kaufinteresse im Healthcare-Bereich führen dürfte. Die Sanofi-Titel hätten es bereits vorgemacht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,60 €
|
Abst. Kursziel*:
22,53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,69%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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