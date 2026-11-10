NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48,50 Euro auf "Hold" belassen. Die US-Zulassung von Asundexian komme erwartungsgemäß, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Es sei nun der erste Gerinnungshemmer der FXIa-Klasse. Das Risiko für die Pharmapipeline sei damit erheblich gesunken./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.