Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48,50 Euro auf "Hold" belassen. Die US-Zulassung von Asundexian komme erwartungsgemäß, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Es sei nun der erste Gerinnungshemmer der FXIa-Klasse. Das Risiko für die Pharmapipeline sei damit erheblich gesunken./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56,42 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,82%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
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11:18
|ROUNDUP: Bayer darf Gerinnungshemmer Sunharbo auch in den USA verkaufen (dpa-AFX)
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09:45
|Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Bayer-Aktie mit Hold (finanzen.at)
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06.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
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06.11.26
|Bayer-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold (finanzen.at)
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