Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die richterliche Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs sei ein weiterer Schritt, den finanziellen Schaden des Themas einzudämmen, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Er rechnet mit einer Outperformance der Aktie um rund 5 Prozent am Montag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53,98 €
|
Abst. Kursziel*:
13,00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,43%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
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