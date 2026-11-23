Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Auch wenn die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im Bundesstaat Missouri keine große Überraschung darstellen dürfte, beseitige sie dennoch einen wichtigen Unsicherheitsfaktor und dürfte daher beruhigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,34 €
|
Abst. Kursziel*:
24,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,76%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
11:02
|Bayer-Aktie fällt dennoch: Richter nennt Milliardenvergleich fair und angemessen (dpa-AFX)
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|AKTIE IM FOKUS/Glyphosat-Fortschritt: Bei Bayer zeichnet sich Kurssprung ab (dpa-AFX)
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22.11.26
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|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
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