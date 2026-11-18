Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 53,50 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns hätten bislang ein großartiges Jahr hinter sich, schrieb Sebastian Bray am Dienstag. Mit Blick voraus auf das Ende des Jahrzehnts könnten die Leverkusener Monsanto an die Börse bringen und die damit erlösten Mittel in die Pharma-Entwicklung investieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55,76 €
|
Abst. Kursziel*:
11,19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,54%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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