HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 53,50 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns hätten bislang ein großartiges Jahr hinter sich, schrieb Sebastian Bray am Dienstag. Mit Blick voraus auf das Ende des Jahrzehnts könnten die Leverkusener Monsanto an die Börse bringen und die damit erlösten Mittel in die Pharma-Entwicklung investieren./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:32 / GMT

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