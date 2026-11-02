Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
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02.11.2026 12:43:05
Entergy Corp Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Entergy Corp (ETR) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $940.315 million, or $1.98 per share. This compares with $693.800 million, or $1.53 per share, last year.
Excluding items, Entergy Corp reported adjusted earnings of $940 million or $1.98 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $4.365 billion from $3.812 billion last year.
Entergy Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $940.315 Mln. vs. $693.800 Mln. last year. -EPS: $1.98 vs. $1.53 last year. -Revenue: $4.365 Bln vs. $3.812 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.35 To $ 4.45
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