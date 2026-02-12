Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|
12.02.2026 12:47:26
Entergy Guides FY26 In Line With Estimates - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, Entergy Corp. (ETR) said it now projects adjusted earnings guidance for the full-year 2026 in a range of $4.25 to $4.45 per share.
On average, 24 analysts polled expected the company to report earnings of $4.40 per share for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.
In Thursday's pre-market trading, ETR is trading on the NYSE at $97.75, down $2.46 or 2.45 percent.
