EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025; Geschäftszahlen im dritten Quartal 2025

EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Evonik Industries AG: Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025; Geschäftszahlen im dritten Quartal 2025



25.09.2025 / 12:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Evonik Industries AG hat heute auf Basis der Auswertung aktueller Geschäfts- und Prognosedaten zur erwarteten Geschäftsentwicklung für das verbleibende Geschäftsjahr 2025 beschlossen, den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen.

Für das Gesamtjahr 2025 hatte Evonik bislang ein bereinigtes EBITDA* in der Spannbreite von 2,0 Milliarden € bis 2,3 Milliarden € erwartet, wobei das Unternehmen zuletzt mitgeteilt hatte, dass wahrscheinlich lediglich das untere Ende erreicht werden kann. Die aktuelle Markterwartung liegt derzeit bei 1,96 Milliarden € (Visible Alpha Analysten-Konsensus vom 25. September 2025).

Bis zum Jahresende erwartet Evonik nun eine anhaltend schwache Nachfrage und passt vor diesem Hintergrund den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 wie folgt an:

Evonik rechnet nun mit einem bereinigten EBITDA* von etwa 1,9 Milliarden € (2024: 2,065 Milliarden €).

Die Cash Conversion Rate* erwartet Evonik nunmehr zwischen 30 und 40 Prozent (Zielwert bisher: etwa 40 Prozent; 2024: 42 Prozent). Die schwache Nachfrage wirkt sich neben dem Ergebnis auch in einer weniger stark als ursprünglich erwarteten Reduktion des Umlaufvermögens aus.

Im dritten Quartal 2025 erwartet Evonik ein bereinigtes EBITDA* zwischen 420 Millionen € und 460 Millionen € (Q3 2024: 577 Millionen €). Die aktuelle Markterwartung liegt bei etwa 501 Millionen € (Visible Alpha Analysten-Konsensus vom 25. September 2025).

Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 hatte Evonik Anfang August noch eine leichte wirtschaftliche Belebung für die zweite Jahreshälfte angenommen. Diese blieb jedoch bisher aus. Kunden agieren in allen Segmenten und in nahezu allen Endmärkten sehr zurückhaltend.

Die schwache konjunkturelle Entwicklung schlug sich auch im Konzernumsatz nieder. Dieser wird im dritten Quartal 2025 bei knapp 3,4 Milliarden € erwartet (Q3 2024: 3,832 Milliarden €).

Evonik Industries AG beabsichtigt, die finalen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 wie geplant am 4. November 2025 zu veröffentlichen.

*Erläuterungen zu den verwendeten Leistungskennzahlen finden Sie im Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 der Evonik Industries AG auf Seite 322.



Der Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 ist abrufbar unter:

https://evonik.finance/Finanz-und-Nachhaltigskeitsbericht-2024

Kontakt/Mitteilende Person:

Christoph Finke

Senior Vice President Investor Relations

+49 201 177-3145

christoph.finke@evonik.com