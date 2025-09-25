Evonik Aktie
|14,87EUR
|-0,22EUR
|-1,46%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach gesenkten Jahreszielen zunächst mit einem Kursziel von 16,40 Euro auf "Hold" belassen. Die erhoffte Erholung in den Sommermonaten sei ausgeblieben, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Bis zum Jahresende rechne der Spezialchemiekonzern nicht mehr mit einer Belebung der schwachen Nachfrage./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,78 €
|
Abst. Kursziel*:
10,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,29%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
