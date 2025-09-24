Evonik Aktie
|15,14EUR
|-0,31EUR
|-2,01%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Evonik von 22 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte schraubte ihre Ergebnisschätzungen für den Chemiekonzern ab dem zweiten Halbjahr 2025 nach neuerlicher Prüfung deutlich nach unten. Sie begründet dies in ihrer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung mit zyklischem und strukturellem Gegenwind, sowie einer gewissen Normalisierung in Bereichen, die in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark performt hätten./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,07 €
|
Abst. Kursziel*:
6,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,68%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|15,13
|-2,07%
