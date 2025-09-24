FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Evonik von 22 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte schraubte ihre Ergebnisschätzungen für den Chemiekonzern ab dem zweiten Halbjahr 2025 nach neuerlicher Prüfung deutlich nach unten. Sie begründet dies in ihrer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung mit zyklischem und strukturellem Gegenwind, sowie einer gewissen Normalisierung in Bereichen, die in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark performt hätten./ag/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET



