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WKN DE: A40ZV7 / ISIN: DE000A40ZV71

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19.05.2026 19:50:13

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: 3 Wandelanleihen emittiert

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
fox e-mobility AG: 3 Wandelanleihen emittiert

19.05.2026 / 19:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der fox e-mobility AG teilt mit:

Die Gesellschaft hat am 15.5.2026 drei Wandelanleihen emittiert im Umfang von bis zu EUR 19.331.000 und zwar:

Typ A: ISIN DE 000A460K15 (Volumen bis zu EUR 16.000.000)

Typ B: ISIN DE 000A460K49 (Volumen bis zu  EUR 2.581.000)

Typ C: ISIN DE  000A460K72 (Volumen bis zu EUR 750.000)

Die Wandelanleihen wurden am 15.5.2026  wie folgt gezeichnet:

Typ A : 62,5% (EUR 10.000.000), Zeichner: PME Capital Financiere S.A., Balzers, Liechtenstein

Typ B:  100% (EUR 2.581.000), Zeichner: PME Capital Financiere S.A. Balzers, Liechtenstein

Typ C: 100%  (EUR 750.000), Zeichner: PME Capital Financiere S.A. Balzers, Liechtenstein.

Die Zeichnungsfrist ist abgelaufen.

Insgesamt wurden vom Vorstand im Rahmen der Zeichnung unverzinsliche Inhaber-Teilwandelschuldverschreibungen im Nominalwert von EUR 13.331.000 ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen.

Die Emission erfolgte im Rahmen des Erwerbs von Aktienbeteiligungen im Umfang von EUR 9.000.000, Restrukturierung von bilanzierten werthaltigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft  im Umfang von EUR 3.331.000 und einem Darlehen von EUR 1.000.000. Bei den Aktienbeteiligungen handelt es sich im einzelnen um :

  1. Aktienbeteiligung an der Silesian Power S.A. (Polen), die alleinige Eigentümerin der von Cime Wind Krzanowicze III Sp.z.o.o. und Cime Wind Krzanowicze I Sp. z.o. betriebenen Windparks in Schlesien ist. Die Höhe der Aktienbeteiligung beträgt 10.691 Aktien (10,691% des Aktienkapitals) im Wert von EUR 6.000.000.
  2. Aktienbeteiligung an der BP2 Invest AG, Vaduz, Liechtenstein, und zwar 13 Aktien (26% des Aktienkapitals) im Wert von EUR 3.000.000. Der Wert der Aktienbeteiligung ist abgesichert durch 5.336 Aktien der Silesian Power S.A. im Rahmen eines Garantieversprechens einer Drittgesellschaft.

Die ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen sind alle als Pflichtwandelschuldverschreibungen ausgestaltet, wonach am Ende der Laufzeit automatisch eine Wandlung erfolgt, und zwar in aus dem Bedingten Kapital 2021/I zu schaffenden Aktien zum Wandlungspreis von 1 Euro. Die Wandelschuldverschreibungen gewähren auch an die Wandlungsaktien geknüpfte Optionsrechte (Warrants), wonach jeweils 4 Wandlungsaktien zum Bezug von 1 neuen Aktien berechtigen, und zwar gegen Zahlung zu einem vom Börsenkurs abhängigen Preis (80% x WMA (20)), mindestens aber EUR 1,20.

Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr an den Börsen Düsseldorf und Hamburg unter ISIN DE000A40ZV71 einbezogen. Die Wandelanleihen sind im Freiverkehr nicht handelbar.



Ende der Insiderinformation

19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Tradegate BSX
EQS News ID: 2330160

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2330160  19.05.2026 CET/CEST

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