EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: 3 Wandelanleihen emittiert

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

fox e-mobility AG: 3 Wandelanleihen emittiert



19.05.2026 / 19:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Der Vorstand der fox e-mobility AG teilt mit:

Die Gesellschaft hat am 15.5.2026 drei Wandelanleihen emittiert im Umfang von bis zu EUR 19.331.000 und zwar:

Typ A: ISIN DE 000A460K15 (Volumen bis zu EUR 16.000.000)

Typ B: ISIN DE 000A460K49 (Volumen bis zu EUR 2.581.000)

Typ C: ISIN DE 000A460K72 (Volumen bis zu EUR 750.000)

Die Wandelanleihen wurden am 15.5.2026 wie folgt gezeichnet:

Typ A : 62,5% (EUR 10.000.000), Zeichner: PME Capital Financiere S.A., Balzers, Liechtenstein

Typ B: 100% (EUR 2.581.000), Zeichner: PME Capital Financiere S.A. Balzers, Liechtenstein

Typ C: 100% (EUR 750.000), Zeichner: PME Capital Financiere S.A. Balzers, Liechtenstein.

Die Zeichnungsfrist ist abgelaufen.

Insgesamt wurden vom Vorstand im Rahmen der Zeichnung unverzinsliche Inhaber-Teilwandelschuldverschreibungen im Nominalwert von EUR 13.331.000 ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen.

Die Emission erfolgte im Rahmen des Erwerbs von Aktienbeteiligungen im Umfang von EUR 9.000.000, Restrukturierung von bilanzierten werthaltigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft im Umfang von EUR 3.331.000 und einem Darlehen von EUR 1.000.000. Bei den Aktienbeteiligungen handelt es sich im einzelnen um :

Aktienbeteiligung an der Silesian Power S.A. (Polen), die alleinige Eigentümerin der von Cime Wind Krzanowicze III Sp.z.o.o. und Cime Wind Krzanowicze I Sp. z.o. betriebenen Windparks in Schlesien ist. Die Höhe der Aktienbeteiligung beträgt 10.691 Aktien (10,691% des Aktienkapitals) im Wert von EUR 6.000.000. Aktienbeteiligung an der BP2 Invest AG, Vaduz, Liechtenstein, und zwar 13 Aktien (26% des Aktienkapitals) im Wert von EUR 3.000.000. Der Wert der Aktienbeteiligung ist abgesichert durch 5.336 Aktien der Silesian Power S.A. im Rahmen eines Garantieversprechens einer Drittgesellschaft.

Die ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen sind alle als Pflichtwandelschuldverschreibungen ausgestaltet, wonach am Ende der Laufzeit automatisch eine Wandlung erfolgt, und zwar in aus dem Bedingten Kapital 2021/I zu schaffenden Aktien zum Wandlungspreis von 1 Euro. Die Wandelschuldverschreibungen gewähren auch an die Wandlungsaktien geknüpfte Optionsrechte (Warrants), wonach jeweils 4 Wandlungsaktien zum Bezug von 1 neuen Aktien berechtigen, und zwar gegen Zahlung zu einem vom Börsenkurs abhängigen Preis (80% x WMA (20)), mindestens aber EUR 1,20.

Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr an den Börsen Düsseldorf und Hamburg unter ISIN DE000A40ZV71 einbezogen. Die Wandelanleihen sind im Freiverkehr nicht handelbar.