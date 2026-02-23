fox e-mobility Aktie
WKN DE: A40ZV7 / ISIN: DE000A40ZV71
|
23.02.2026 17:18:13
EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Kursaussetzung
|
EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat heute entschieden, den Kurs der Aktien der fox e-mobility AG (ISIN: DE000A40ZV71) auszusetzen, da der testierte Jahresfinanzbericht samt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 nicht innerhalb der Frist bzw. Nachfrist entsprechend den Börsenregeln für den Freiverkehr veröffentlicht wurde. Entsprechend wurde auch der Kurs an der Börse Hamburg ausgesetzt.
Der Vorstand der Gesellschaft wird die Aufhebung der Suspendierung beantragen, sobald der testierte Jahresfinanzbericht samt Lagebericht veröffentlicht ist.
Ende der Insiderinformation
23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|fox e-mobility AG
|Königsallee 61
|40215 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.fox-em.com
|ISIN:
|DE000A40ZV71
|WKN:
|A40ZV7
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2280254
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2280254 23.02.2026 CET/CEST
