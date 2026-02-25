innoscripta Aktie
WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8
|
25.02.2026 15:23:33
EQS-Adhoc: innoscripta SE publishes Guidance for 2026
|
EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Key word(s): Forecast / Full year
Munich, 25. February 2026 – innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, the “Company”) expects an increase in revenue and earnings for the 2026 financial year based on current business development and continued high demand.
The Company's Management Board currently expects the following for the 2026 financial year:
End of Inside Information
25-Feb-2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Germany
|Phone:
|+4989262004187
|E-mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Frankfurt (Scale)
|EQS News ID:
|2281558
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2281558 25-Feb-2026 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|innoscripta SE Inhaber-Akt
|67,20
|8,04%
