innoscripta Aktie

WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8

25.02.2026 15:23:33

EQS-Adhoc: innoscripta SE publishes Guidance for 2026

EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Key word(s): Forecast / Full year
innoscripta SE publishes Guidance for 2026

25-Feb-2026 / 15:23 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Munich, 25. February 2026 – innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, the “Company”) expects an increase in revenue and earnings for the 2026 financial year based on current business development and continued high demand.
The Company's Management Board currently expects the following for the 2026 financial year:
  • consolidated revenue of at least EUR 140 million and
  • EBIT of at least EUR 80 million
The guidance is based on the current order situation, the scalability of the business model, and stable regulatory conditions.
 


End of Inside Information

25-Feb-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
Germany
Phone: +4989262004187
E-mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Listed: Regulated Unofficial Market in Frankfurt (Scale)
EQS News ID: 2281558

 
End of Announcement EQS News Service

2281558  25-Feb-2026 CET/CEST

