EQS-News: innoscripta SE: Starkes erstes Quartal

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innoscripta SE: Starkes erstes Quartal



26.05.2026 / 08:45 CET/CEST

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innoscripta SE: Starkes erstes Quartal

Umsatz: 40,3 Mio. EUR (Vj. 25,6 Mio. EUR)

EBIT: 27,3 Mio. EUR (Vj. 16,3 Mio. EUR)

Tutzing, 26. Mai 2026 – Die innoscripta SE („innoscripta”, ISIN: DE000A40QVM8) berichtet für das erste Quartal 2026 über die Geschäftsentwicklung. Der Umsatz lag bei 40,3 Mio. EUR nach 25,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das EBIT stieg überproportional auf 27,3 Mio. EUR nach 16,3 Mio. EUR im Vorjahr; die EBIT-Marge verbesserte sich auf 67,7 % (Vj. 63,7 %).

Die Verwaltungskosten sowie die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing entwickelten sich im Berichtszeitraum unterproportional zum Umsatz. innoscripta führt dies auf die Skalierungseigenschaften des Geschäftsmodells sowie auf eine disziplinierte Kostenentwicklung zurück.

Im ersten Quartal hat innoscripta die Weiterentwicklung seiner Plattform Clusterix fortgesetzt und Maßnahmen zur Kundengewinnung sowie zur schrittweisen internationalen Expansion verfolgt. Das regulatorische Umfeld für die Forschungszulage in Deutschland bleibt ein relevanter Rahmenfaktor; Anfang 2026 wurden die Bemessungsgrundlage von 10 Mio. EUR auf 12 Mio. EUR angehoben und ein pauschaler Aufschlag von 20 % auf förderfähige Aufwendungen eingeführt. innoscripta erwartet, dass diese Anpassungen die Attraktivität des Programms weiter stärken und sieht weiterhin ein positives Marktumfeld für zukünftiges Wachstum.

Alexander Meyer, CFO: „Wir sind mit dem Verlauf des ersten Quartals zufrieden. Die Zahlen liegen im Rahmen unserer Planung und bilden eine gute Grundlage für das Gesamtjahr. Unser Fokus liegt unverändert auf der Weiterentwicklung von Clusterix sowie auf einem disziplinierten Wachstum in unseren Kernmärkten.“

Disclaimer:

Diese Meldung sowie die in diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen, Kommentare und Erläuterungen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung der innoscripta SE und ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften. Zukunftsgerichtete Aussagen sind teilweise, jedoch nicht ausschließlich, an Begriffen wie „erwarten“, „beabsichtigen“, „sollten“, „glauben“, „planen“, „anstreben“ oder ähnlichen Formulierungen sowie an Bezugnahmen auf zukünftige Zeiträume erkennbar. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen hinsichtlich der Entwicklung des wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Umfelds in einzelnen Ländern, Wirtschaftsregionen und Märkten, insbesondere im Bereich der SaaS-Industrie, die wir auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen getroffen haben und die wir zu diesem Zeitpunkt als realistisch erachten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Das Eintreten bekannter wie auch unbekannter Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Finanzkennzahlen und Entwicklungen der Gesellschaft wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Insbesondere können Veränderungen wesentlicher Parameter in unseren relevanten Absatzmärkten oder wesentliche Änderungen unserer Geschäftstätigkeit entsprechende Auswirkungen auf die Entwicklung unseres Unternehmens haben.

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Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

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