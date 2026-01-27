EQS-Adhoc: innoscripta SE: Vorläufiges Jahresergebnis 2025

EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

innoscripta SE: Vorläufiges Jahresergebnis 2025



27.01.2026 / 08:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, den 27. Januar 2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, „das Unternehmen“), ein führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung (F&E) in Deutschland, veröffentlicht vorläufige, nicht testierte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025.



Auf Grundlage derzeit verfügbarer Informationen erwartet der Vorstand des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 eine gegenüber dem Vorjahr verbesserte operative Entwicklung. Nach aktuellem Kenntnisstand ergeben sich folgende vorläufige Kennzahlen:

Konzernumsatz: voraussichtlich nicht unter EUR 103,4 Mio. (Vorjahr: EUR 64,7 Mio.)

Konzern-EBIT: voraussichtlich nicht unter EUR 63,4 Mio. (Vorjahr: EUR 37,3 Mio.)

Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 ist insbesondere auf die fortgesetzte Optimierung interner Prozesse, die laufende Weiterentwicklung der Clusterix-Plattform sowie auf Effekte aus der Skalierung des Geschäftsmodells zurückzuführen. Gleichzeitig wurde die Kostenstruktur weiterhin eng überwacht.



Die genannten Zahlen basieren auf vorläufigen, nicht geprüften Daten. Änderungen im Zuge der Erstellung und Prüfung des Konzernabschlusses sind möglich.



Die Veröffentlichung der finalen, geprüften Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025 auf Basis des Konzernabschlusses 2025 ist für den 20. Februar 2026 vorgesehen. In diesem Zusammenhang beabsichtigt das Unternehmen, auch eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 zu veröffentlichen.

Das Unternehmen geht generell für 2026 von einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung aus. Die anhaltende Weiterentwicklung der Clusterix-Plattform ermöglicht die Konfiguration von Dokumentationsprozessen an die Vorgaben in anderen Ländern mittlerweile binnen weniger Wochen, sodass der weitere internationale Markteintritt vor allem eine vertriebsseitige Aufgabe ist.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Veröffentlichung kann spezifische zukunftsgerichtete Aussagen enthalten; z.B. Aussagen mit Begriffen wie „glauben”, „ausgehen” „annehmen”, „erwarten”, „vorhersagen”, „projizieren”, „können”, „könnten”, „mögen”, „werden” oder ähnlichen Ausdrücken. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung zwischen den tatsächlichen Ergebnissen, der finanziellen Situation, der Entwicklung oder der Leistung von innoscripta SE und den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen führen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die innoscripta SE übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Abgesehen von gesetzlichen Vorschriften hat innoscripta SE keine Intention oder Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder sie nach dem Datum ihrer Veröffentlichung an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.