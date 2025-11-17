Steyr Motors Aktie
WKN DE: A40TC4 / ISIN: AT0000A3FW25
|
17.11.2025 11:00:35
EQS-Adhoc: Steyr Motors AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 – Mittelfristprognose bestätigt
|
EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Steyr, Österreich, 17. November 2025 – Der Vorstand der Steyr Motors AG („Steyr Motors“ oder „Gesellschaft“) hat heute entschieden, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Hintergrund hierfür sind Verzögerungen bei einigen Aufträgen von internationalen Regierungskunden mit einem erwarteten Umsatzvolumen im knapp zweistelligen Millioneneurobereich. Diese Verzögerungen haben zur Folge, dass die betroffenen Aufträge nach aktuellem Kenntnisstand nicht wie geplant im laufenden Geschäftsjahr, sondern erst im Geschäftsjahr 2026 umsatzwirksam werden.
Zudem stehen im Rahmen bereits bestehender Vertragsbeziehungen und bei aktuellen Kundenverhandlungen gegenwärtig weitere mögliche Bestelleingänge (Purchase Orders) aus, deren Umsatzrealisierung ursprünglich ebenfalls bereits für das Geschäftsjahr 2025 geplant war. Nach aktueller Einschätzung geht die Gesellschaft allerdings nun davon aus, dass ein Teil dieser Aufträge nicht mehr so rechtzeitig beauftragt werden wird, dass diese noch im Geschäftsjahr 2025 umsatzwirksam realisiert werden können, sondern erst im Geschäftsjahr 2026 umsatzwirksam werden.
Auf Basis der aktualisierten Einschätzung erwartet der Vorstand der Steyr Motors für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr einen Umsatz zwischen EUR 48 Mio. und EUR 52 Mio., was einem Umsatzanstieg von 15 % bis 25 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 entsprechen würde (bisher: Umsatzanstieg von mindestens 40 %). Für die um Kosten für die außerordentliche Hauptversammlung und M&A-Beratung bereinigte operative EBIT-Marge wird nun ein Wert von ca. 13 % bis ca. 16 % (bisher: EBIT-Marge von über 20 %) erwartet. Die Abweichung bei der EBIT-Marge reflektiert den Ausbau der Fertigung und die damit erhöhten Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, denen aufgrund der Umsatzverschiebungen nicht die ursprünglich geplanten Umsatzerlöse gegenüberstehen und insofern ein direkter Effekt des geringeren Umsatzes ist.
Ungeachtet der aktuellen Verzögerungen beim Auftragseingang sieht die Steyr Motors ihre mittel- bis langfristigen Markt- und Geschäftsperspektiven, einschließlich der Margenerwartung, weiterhin als intakt an. Vor diesem Hintergrund bestätigt die Gesellschaft weiterhin ihre Mittelfristprognose für das Geschäftsjahr 2027.
Steyr Motors AG
Pressekontakt
Diese Mitteilung enthält Informationen, die gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) zu veröffentlichen sind.
Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti.
Ende der Insiderinformation
17.11.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Steyr Motors AG
|Im Stadtgut B1
|4407 Steyr
|Österreich
|Telefon:
|+43 7252 2220
|E-Mail:
|office@steyr-motors.com
|Internet:
|https://www.steyr-motors.com/de/
|ISIN:
|AT0000A3FW25
|WKN:
|A40TC4
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2230562
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2230562 17.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!