Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|
18.08.2025 16:36:23
EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Österreichische Post AG
/ Release of Financial Reports
Österreichische Post AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2025/H1-2025/Oesterreichische-Post-Halbjahresfinanzbericht-2025.pdf?_gl=1*1myaukx*_gcl_au*MTE0NTk4OTUyLjE3NDc4MTE0NzM.*_ga*NDM2Nzc4NzkzLjE3NDc4MTE0NzU.*_ga_M3WMVH224H*czE3NT
Language: English
Address: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/En/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2025/H1-2025/Austrian-Post-Half-year-financial-report-2025.pdf?_gl=1*crl5ld*_gcl_au*MTE0NTk4OTUyLjE3NDc4MTE0NzM.*_ga*NDM2Nzc4NzkzLjE3NDc4MTE0NzU.*_ga_M3WMVH224H*czE3NTU1MDAz
Remarks:
Korrektur
18.08.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.post.at
|End of News
|EQS News Service
|
2184888 18.08.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
|
16:36
|EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
16:36
|EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
15:59
|Schwache Performance in Wien: ATX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Wien: Das macht der ATX am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
15.08.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.08.25
|Wiener Börse-Handel: ATX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15.08.25
|Optimismus in Wien: Am Mittag Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|19.05.22
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|19.05.22
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Österreichische Post buy
|Erste Group Bank
|05.06.20
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.01.20
|Österreichische Post kaufen
|Erste Group Bank
|21.06.19
|Österreichische Post buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.01.19
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|16.03.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.20
|Österreichische Post verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|18.03.22
|Österreichische Post Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.12.21
|Österreichische Post Halten
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Österreichische Post AG
|28,90
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor nächstem Ukraine-Gespräch: ATX kräftig unter Druck -- DAX leichter -- Wall Street kommt kaum vom Fleck -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gibt im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigt. Die Wall Street zeigt sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.