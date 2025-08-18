EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Österreichische Post AG / Release of Financial Reports

Österreichische Post AG: Release of a Financial report



18.08.2025 / 16:36 CET/CEST

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Language: German
Address: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2025/H1-2025/Oesterreichische-Post-Halbjahresfinanzbericht-2025.pdf

Language: English
Address: https://assets.post.at/-/media/Dokumente/En/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2025/H1-2025/Austrian-Post-Half-year-financial-report-2025.pdf



Remarks:

Korrektur

18.08.2025 CET/CEST

