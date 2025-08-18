Österreichische Post Aktie

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

<
18.08.2025 16:36:23

EQS-AFR: Österreichische Post AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Österreichische Post AG / Release of Financial Reports
Österreichische Post AG: Release of a Financial report

18.08.2025 / 16:36 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Remarks:
Korrektur

18.08.2025 CET/CEST

Language: English
Company: Österreichische Post AG
Rochusplatz 1
1030 Vienna
Austria
Internet: www.post.at

 
End of News EQS News Service

2184888  18.08.2025 CET/CEST

28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.09.24 Österreichische Post Erste Group Bank
13.02.24 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
24.02.23 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
19.05.22 Österreichische Post Erste Group Bank
