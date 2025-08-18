SFC Energy Aktie

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

18.08.2025 10:15:03

EQS-AFR: SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SFC Energy AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

18.08.2025 / 10:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SFC Energy AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025
Ort: https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025
Ort: https://www.sfc.com/investors/financial-reports/

18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7
85649 Brunnthal-Nord
Deutschland
Internet: www.sfc.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2184862  18.08.2025 CET/CEST

05.08.25 SFC Energy Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.25 SFC Energy Buy Warburg Research
01.08.25 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
17.06.25 SFC Energy Buy Warburg Research
21.05.25 SFC Energy Buy Warburg Research
