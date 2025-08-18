SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
|
18.08.2025 10:15:03
EQS-AFR: SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SFC Energy AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SFC Energy AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025
Ort: https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2025
Ort: https://www.sfc.com/investors/financial-reports/
18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Deutschland
|Internet:
|www.sfc.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2184862 18.08.2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|SFC Energy AG
|15,76
|1,03%