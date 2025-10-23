FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Mit der anstehenden Beteiligung am langjährigen KooperationspartnerOneberry Technologies in Singapur, die die Option auf einen Ausbau zu einem Mehrheitsanteil beinhalte, nehme die Expansion des Brennstoffzellenspezialisten in Asien Gestalt an, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.