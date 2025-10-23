SFC Energy Aktie
|16,24EUR
|-0,26EUR
|-1,58%
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
SFC Energy Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Mit der anstehenden Beteiligung am langjährigen KooperationspartnerOneberry Technologies in Singapur, die die Option auf einen Ausbau zu einem Mehrheitsanteil beinhalte, nehme die Expansion des Brennstoffzellenspezialisten in Asien Gestalt an, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16,78 €
|
Abst. Kursziel*:
19,19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
