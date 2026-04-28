EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien

Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.04.2026 / 09:48 CET/CEST

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München, den 28.04.2026



Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 hat die Allianz SE insgesamt 349.484 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:



Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR) 20.04.2026 56.728 388,4482 21.04.2026 67.910 395,2603 22.04.2026 89.862 391,1419 23.04.2026 64.984 387,3396 24.04.2026 70.000 387,3880



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13. März 2026 bis einschließlich 24. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.714.566 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Allianz SE veröffentlicht (www.allianz.com).