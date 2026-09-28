EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: CANCOM SE / Buyback 2026 / 3rd. Interim Notification

CANCOM SE: Release of a capital market information



28.09.2026 / 18:00 CET/CEST

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Share buyback / 3nd Interim Report – Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 In the period from 21 September 2026 up to and including 25 September 2026, CANCOM SE acquired a total of 125,760 treasury shares as part of the share buyback program, of which the start date 07 September 2026 was announced in the ad hoc announcement of 01 September 2026 and the announcement of 02 September 2026 in accordance with Article 5 para. 1 a) of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Article 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 and Article 2 para.1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052. The shares were acquired as follows: Date Aggregated volume (number of shares) Volume-weighted average price in XETRA trading, commercially rounded to four decimal places

(in EUR) 21.09.2026 23,965 22.5918 22.09.2026 24,760 22.7854 23.09.2026 25,379 22.4155 24.09.2026 25,711 22.4238 25.09.2026 25,945 22.5900 This brings the total volume of treasury shares repurchased by CANCOM SE under the share buyback program since 07 September 2026 to 331,742. Further information on the transactions pursuant to Art. 5 para.1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with. Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the internet at https://investors.cancom.com/share-buyback-2026/. The treasury shares were acquired by a credit institution commissioned by CANCOM SE exclusively via the stock exchange in electronic trading on the Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Munich, Germany, 28 September 2026 CANCOM SE The Executive Board

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