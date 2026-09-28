EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.09.2026 / 14:00 CET/CEST

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GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Aktienrückkauf – 7. Zwischenbericht Im Zeitraum vom 21.09.2026 bis einschließlich 25.09.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 66.500 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben. Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft: Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 21.09.2026 XETRA 22.000 65,1594 22.09.2026 CBOE 3.000 67,0214 23.09.2026 XETRA 7.000 66,7749 24.09.2026 XETRA 17.500 66,6257 25.09.2026 XETRA 17.000 66,8017 Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).



Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem . Düsseldorf, 28.09.2026 GEA Group Aktiengesellschaft Der Vorstand

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