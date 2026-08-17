EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm

IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.08.2026 / 10:32 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 10. Zwischenmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 10.08.2026 bis einschließlich 14.08.2026 insgesamt 16.103 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 24,5408 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtvolumen zurück-

erworbener Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR)1 10.08.2026 3.133 24,4132 11.08.2026 3.150 24,5266 12.08.2026 3.256 24,5099 13.08.2026 3.265 24,6213 14.08.2026 3.299 24,6264 Summe 16.103 24,5408

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 126.503 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).



Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.



Berlin, 17. August 2026

Der Vorstand IVU Traffic Technologies AGBekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 10. ZwischenmeldungDie IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 10.08.2026 bis einschließlich 14.08.2026 insgesamt 16.103 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 24,5408 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 NachkommastellenDas Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 126.503 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.Berlin, 17. August 2026

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