11.02.2026 15:16:12

EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Bernhard Spalt, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.02.2026 / 15:15 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Bernhard
Last name(s): Spalt

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Amendment
Correction of Volume

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Commerzbank Aktiengesellschaft

b) LEI
851WYGNLUQLFZBSYGB56 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000CBK1001

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
35.61 EUR 24,784.56 EUR
35.62 EUR 74,730.76 EUR
35.64 EUR 28,191.24 EUR
35.65 EUR 2,317.25 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
35.6230 EUR 130,023.8100 EUR

e) Date of the transaction
11/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


11.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de



 
End of News EQS News Service




103196  11.02.2026 CET/CEST





