09.03.2026 10:59:04

EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.03.2026 / 10:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Brunner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Einhell Germany AG

b) LEI
529900WKT7CENGR4UW29 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ESU3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
79,80 EUR 5.107,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
79,8000 EUR 5.107,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA FFT
MIC: XETR


09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland
Internet: www.einhell.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103552  09.03.2026 CET/CEST





