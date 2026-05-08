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WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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08.05.2026 12:48:09

EQS-DD: Gerresheimer AG: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.05.2026 / 12:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus
Nachname(n): Röhrig
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Gerresheimer AG

b) LEI
5299006GD4UWSYZOKC28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0LD6E6

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,99 EUR 1.062.242,03 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,9900 EUR 1.062.242,0300 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet: http://www.gerresheimer.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104698  08.05.2026 CET/CEST





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