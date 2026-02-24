Gerresheimer Aktie

18,07EUR -0,64EUR -3,42%
Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

24.02.2026 06:17:15

Gerresheimer Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 29,00 auf 12,90 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Olivier Calvet analysierte am Montagabend den Wert der US-Tochter Centor und des internationalen Glasgeschäfts (Moulded Glass), die der Spezialverpackungshersteller ins Schaufenster gestellt hat. Es gebe eine Menge möglicher Szenarien in der Bemühung, Schulden abzubauen. Insgesamt drohe aber eher eine Enttäuschung, mit höheren Risiken und langsamerem Wachstum, so der Experte. Er kappte seine kurz- und auch mittelfristigen Schätzungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Sell
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
18,98 € 		Abst. Kursziel*:
-32,03%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28,61%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Gerresheimer AG

