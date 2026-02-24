Gerresheimer Aktie
|18,07EUR
|-0,64EUR
|-3,42%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 29,00 auf 12,90 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Olivier Calvet analysierte am Montagabend den Wert der US-Tochter Centor und des internationalen Glasgeschäfts (Moulded Glass), die der Spezialverpackungshersteller ins Schaufenster gestellt hat. Es gebe eine Menge möglicher Szenarien in der Bemühung, Schulden abzubauen. Insgesamt drohe aber eher eine Enttäuschung, mit höheren Risiken und langsamerem Wachstum, so der Experte. Er kappte seine kurz- und auch mittelfristigen Schätzungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Sell
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
12,90 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
18,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-32,03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28,61%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
