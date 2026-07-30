Gerresheimer Aktie

27,54EUR -1,08EUR -3,77%
Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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30.07.2026 13:14:34

Gerresheimer Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor sowie von Primary Packaging Plastics sei wichtig für die Restrukturierung des Herstellers von Verpackungen für die Pharma- und die Kosmetikindutrie, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Sell
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
27,60 € 		Abst. Kursziel*:
-53,26%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
27,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-53,16%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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