Gerresheimer Aktie
|27,54EUR
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|-3,77%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Der angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor sowie von Primary Packaging Plastics sei wichtig für die Restrukturierung des Herstellers von Verpackungen für die Pharma- und die Kosmetikindutrie, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Sell
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Unternehmen:
Gerresheimer AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
12,90 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
27,60 €
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Abst. Kursziel*:
-53,26%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
27,54 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-53,16%
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Analyst Name::
Olivier Calvet
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KGV*:
-