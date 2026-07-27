ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Olivier Calvet passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Spezialverpackungshersteller an dessen aktualisierten Jahresausblick leicht an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass der Verkauf von Vermögenswerten den Bilanzdruck verringern und als Kurstreiber wirken könnte./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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