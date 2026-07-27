Gerresheimer Aktie

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WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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27.07.2026 12:41:32

Gerresheimer Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Olivier Calvet passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Spezialverpackungshersteller an dessen aktualisierten Jahresausblick leicht an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass der Verkauf von Vermögenswerten den Bilanzdruck verringern und als Kurstreiber wirken könnte./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Sell
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
28,12 € 		Abst. Kursziel*:
-54,13%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
28,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-54,06%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14.07.26
 EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
14.07.26
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