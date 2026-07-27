Gerresheimer Aktie
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WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Olivier Calvet passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Spezialverpackungshersteller an dessen aktualisierten Jahresausblick leicht an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass der Verkauf von Vermögenswerten den Bilanzdruck verringern und als Kurstreiber wirken könnte./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Sell
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
12,90 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
28,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-54,13%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
28,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-54,06%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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