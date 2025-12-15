LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|
15.12.2025 10:03:00
EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEG Immobilien SE
|Flughafenstraße 99
|40474 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.leg-se.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102462 15.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten
|
10:03
|EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, buy (EQS Group)
|
10:03
|EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Kauf (EQS Group)
|
09:47
|EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, buy (EQS Group)
|
09:47
|EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Kauf (EQS Group)
|
09:35
|EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Volker Wiegel, buy (EQS Group)
|
09:35
|EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Volker Wiegel, Kauf (EQS Group)
|
10.12.25
|MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)