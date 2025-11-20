LEG Immobilien Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 95,10 auf 93,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig hält LEG-Aktien für massiv unterbewertet. Den fairen Wert passte er am Donnerstag zwar etwas nach unten an, sieht durch die jüngsten Quartalszahlen die Anlagestory aber untermauert./rob/ag/mis
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
93,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,60 €
|
Abst. Kursziel*:
47,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,48%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
