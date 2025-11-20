LEG Immobilien Aktie

63,90EUR 0,00EUR 0,00%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

20.11.2025 09:28:25

LEG Immobilien Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 95,10 auf 93,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig hält LEG-Aktien für massiv unterbewertet. Den fairen Wert passte er am Donnerstag zwar etwas nach unten an, sieht durch die jüngsten Quartalszahlen die Anlagestory aber untermauert./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
93,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63,60 € 		Abst. Kursziel*:
47,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,48%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

