LEG Immobilien Aktie
|65,25EUR
|0,55EUR
|0,85%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Nach diesen seien die Jahresziele der Immobiliengruppe eindeutig in Reichweite, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Es dürfte zu mehr Verkäufen aus dem Portfolio kommen, um so die Verschuldungsquote zu reduzieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,65 €
|
Abst. Kursziel*:
44,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,72%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten
|
10:03
|MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07:22
|LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten (Dow Jones)
|
07:21
|LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an (dpa-AFX)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
05.11.25
|MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
03.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu LEG Immobilienmehr Analysen
|09:32
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:32
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:32
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|65,25
|0,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:34
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|11:31
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11:21
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:19
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:18
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:03
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|11:02
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:36
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|10:34
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:58
|KSB Buy
|Warburg Research
|09:56
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:44
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|09:42
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:41
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:37
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|09:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:21
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:04
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:24
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08:23
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|08:23
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG