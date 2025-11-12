LEG Immobilien Aktie

65,25EUR 0,55EUR 0,85%
LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 11:34:03

LEG Immobilien Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Nach diesen seien die Jahresziele der Immobiliengruppe eindeutig in Reichweite, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Es dürfte zu mehr Verkäufen aus dem Portfolio kommen, um so die Verschuldungsquote zu reduzieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68,65 € 		Abst. Kursziel*:
44,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,72%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten

Analysen zu LEG Immobilienmehr Analysen

09:32 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
09.09.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LEG Immobilien 65,25 0,85% LEG Immobilien

Aktuelle Aktienanalysen

11:34 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:33 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:32 Roche Hold Deutsche Bank AG
11:31 KWS SAAT Add Baader Bank
11:31 London Stock Exchange Buy UBS AG
11:21 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11:20 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
11:19 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:18 IONOS Buy UBS AG
11:03 Siltronic Neutral UBS AG
11:02 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
11:02 United Internet Buy Deutsche Bank AG
10:53 Ströer Buy Deutsche Bank AG
10:42 Medios Buy Deutsche Bank AG
10:41 Vodafone Group Sell UBS AG
10:36 Semperit Kauf Warburg Research
10:34 IONOS Buy Deutsche Bank AG
10:24 1&1 Buy Deutsche Bank AG
10:09 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:08 PATRIZIA Buy Warburg Research
09:58 KSB Buy Warburg Research
09:56 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:56 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:55 HENSOLDT Hold Warburg Research
09:44 KWS SAAT Buy Warburg Research
09:42 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:41 JENOPTIK Buy Warburg Research
09:37 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
09:36 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:32 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:30 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 RWE Outperform Bernstein Research
09:21 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:20 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:14 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:12 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
09:04 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:04 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
09:03 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
08:49 RWE Outperform RBC Capital Markets
08:42 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
08:28 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
08:24 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
08:23 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
08:23 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
08:22 K+S Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen