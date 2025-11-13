FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick der Immobiliengruppe decke sich mit den Erwartungen, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es sei mit weiteren Verkäufen aus dem Portfolio zu rechnen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.