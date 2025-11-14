LEG Immobilien Aktie
|63,55EUR
|-1,20EUR
|-1,85%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
14.11.2025 13:40:12
LEG Immobilien Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 66 auf 65,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Neunmonatszahlen an./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
65,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
63,35 €
|
Abst. Kursziel*:
3,39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
63,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,07%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
