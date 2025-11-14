NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 66 auf 65,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag an die Neunmonatszahlen an./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.