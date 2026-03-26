technotrans Aktie

technotrans für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0XYGA / ISIN: DE000A0XYGA7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.03.2026 17:15:16

EQS-DD: technotrans SE: Michael Finger, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.03.2026 / 17:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Finger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
technotrans SE

b) LEI
5299003IANGEF3R55G44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0XYGA7

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,00 EUR 78.570,00 EUR
26,90 EUR 18.561,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
26,9808 EUR 97.131,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate Exchange
MIC: XGAT


26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: technotrans SE
Robert-Linnemann-Str. 17
48336 Sassenberg
Deutschland
Internet: http://www.technotrans.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103952  26.03.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu technotrans SE

mehr Nachrichten