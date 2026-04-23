EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: DI René Knapp, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.04.2026 / 12:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: DI Vorname: René Nachname(n): Knapp

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

UNIQA Insurance Group AG

b) LEI

529900OOW8ELHOXWZP82

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000821103

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 15,86 EUR 1.118 Stück 15,88 EUR 1.295 Stück 15,90 EUR 2.587 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 15,8859 EUR 5.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

22.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse AG MIC: XVIE

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

23.04.2026 CET/CEST

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