UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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23.04.2026 12:46:34

EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: DI René Knapp, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.04.2026 / 12:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: DI
Vorname: René
Nachname(n): Knapp

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
UNIQA Insurance Group AG

b) LEI
529900OOW8ELHOXWZP82 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000821103

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15,86 EUR 1.118 Stück
15,88 EUR 1.295 Stück
15,90 EUR 2.587 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
15,8859 EUR 5.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
22.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse AG
MIC: XVIE


23.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien
Österreich
Internet: www.uniqagroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104502  23.04.2026 CET/CEST





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