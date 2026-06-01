Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen UNIQA leicht von 19,60 auf 20,00 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Michael Huttner nach der jüngsten Zahlenvorlage des Versicherers unverändert beibehalten.

Die UNIQA habe solide Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt, darunter ein Prämienwachstum von 14 Prozent, davon 5 Prozent im Erstversicherungsgeschäft und 130 Prozent in der externen Rückversicherung, eine Combined Ratio von 91,0 Prozent, was leicht über den Berenberg-Prognosen von 89,0 Prozent liegt, einen Vorsteuergewinn von 160 Mio. Euro, der knapp unter der Prognose von 165 Mio. Euro liegt, sowie eine Solvabilitätsquote von 272 Prozent, im Vergleich zu der Berenberg-Schätzung von 272 Prozent.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 1,43 Euro für 2026, sowie 1,53 bzw. 1,63 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,78 Euro für 2026, sowie 0,84 bzw. 0,94 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die UNIQA-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 17,16 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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