Die Analysten der Erste Group haben die Empfehlung für die Aktien der heimischen UNIQA von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Der zuständige Experte Thomas Unger erhöhte jedoch gleichzeitig das Kursziel für den Versicherer von 14,2 auf 16,3 Euro.

Die Abstufung auf "Hold" erklärt der Analyst mit den "deutlich gestiegenen Aktienkursen nach der Bekanntgabe von einer Anhebung der Finanzziele." Mit der Erhöhung des Kursziels wiederum will die Erste Group das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der verbesserten Ertragskraft des Versicherers unterstreichen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 1,31 Euro für 2025, sowie 1,47 bzw. 1,57 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,70 Euro für 2025, auf 0,75 Euro für 2026 und 0,83 Euro für 2027.

Am Mittwoch am Vormittag notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse bei 14,88 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

moe/ger

ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com

AFA0022 2025-12-03/09:32