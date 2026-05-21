UNIQA Insurance Aktie

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WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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21.05.2026 11:39:00

UNIQA Insurance kaufen

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Gewinnschätzungen für die heimische UNIQA nach oben angepasst. Die Kaufempfehlung "Buy" sowie das Kursziel in Höhe von 19,60 Euro wurden von Analyst Michael Huttner unverändert beibehalten.

Die Berenberg-Experten schreiben in der aktuellen Studie von einer attraktiven Bewertung, da der Konzern vom Wachstum in der CEE-Region profitiert, die nicht nur attraktives strukturelles Wachstum, sondern auch starke, nachhaltige Margen bietet.

UNIQA emittierte am 6. Mai eine Hybridanleihe über 500 Mio. Euro. Diese dient unter anderem der Refinanzierung der bestehenden Hybridanleihe über 326 Mio. Euro mit einer ersten Kündigungsfrist im Juli 2026. Die Berenberg-Analysten sind jedoch der Ansicht, dass das Benchmark-Volumen von 500 Mio. Euro zusätzliche Liquidität für eine mögliche Transaktion bereitstellt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 1,42 Euro für 2026, sowie 1,51 bzw. 1,61 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,78 Euro für 2026, sowie 0,84 bzw. 0,94 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse bei 16,84 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/ste

ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com

AFA0023 2026-05-21/11:39

Zusammenfassung: UNIQA Insurance AG kaufen
Unternehmen:
UNIQA Insurance AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
19,60 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
16,88 € 		Abst. Kursziel*:
16,11%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
16,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,07%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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