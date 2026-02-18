Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen UNIQA von 17,00 auf 19,60 Euro nach oben gesetzt. Gleichzeitig bestätigte der zuständige Experte Michael Huttner sein Anlagevotum "Buy" für die Titel des Versicherungskonzerns.

Die Berenberg-Experten meinen, dass die günstigen Wetterbedingungen dazu geführt haben, dass sich das Ergebnis von UNIQA im Nichtlebensversicherungsbereich weiter verbessert hat. "Wir heben unsere Prognose für den Vorsteuergewinn des Unternehmens im Geschäftsjahr 2025E leicht von 510 Mio. Euro auf 517 Mio. Euro an, was etwas über der Prognose des Managements von 490 Mio. bis 510 Mio. Euro liegt", schreibt Huttner in dem Bericht.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,60 Euro für 2025, sowie 1,67 bzw. 1,77 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,70 Euro für 2025, sowie 0,76 bzw. 0,82 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwoch im Frühhandel notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,86 Prozent bei 16,40 Euro.

